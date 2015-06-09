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إخلاء سبيل صاحب مكتب دعاية بكفالة 20 ألف بعد اتهامه فى "أحداث المنصة"

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إخلاء سبيل صاحب مكتب دعاية بكفالة 20 ألف بعد اتهامه فى "أحداث المنصة" إخلاء سبيل صاحب مكتب دعاية بكفالة 20 ألف بعد اتهامه فى "أحداث المنصة"
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، إخلاء سبيل "أسامة.أ"، صاحب مكتب دعاية وإعلان بمدينة نصر، بكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه فى أحداث العنف التى وقعت، أثناء اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية والمعروفة بـ"أحداث المنصة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق، واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا فى منشآت عامة وحكومية.

كانت تحقيقات النيابة المبدئية، قد كشفت أن المتهمين؛ وهم من "معتصمى رابعة العدوية" حرضوا وآخرون المعتصمين بالتحرك صوب كوبرى أكتوبر بطريق النصر "لاعتلاء الكوبرى وقطع الطريق به والتجمهر فوقه"، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فاشتبك المعتصمون مع الأمن.

وأفادت التحقيقات أيضًا، بأن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها، وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
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مصر 365