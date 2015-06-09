ظهور"مستريح" جديد برشيد.. والمتضررون يتجمهرون للمطالبة بمصادرة أمواله

سادت حالة من الغضب بين أهالى رشيد فى البحيرة، بعد امتناع أحد رجال الأعمال عن دفع مستحقاتهم المالية، والتى تبلغ عدة ملايين، خلال توظيفها لهم فى مشروعات استثمارية وهروبه خارج المدينة.

وتجمهر العشرات من المتضررين، أمام مقر المحكمة الجزئية، للمطالبة بمصادرة أموال رجل الأعمال الذى أطلقوا عليه "مستريح رشيد"، وحرروا محاضر ضده بمركز الشرطة.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة، تسليم رجل الأعمال المتهم نفسه، ويدعى "إبراهيم. ا"، بقسم شرطة ادكو، بعد احتجاجات الأهالى المتواصلة، ورُحِّلَ إلى قسم شرطة رشيد للتحقيق معه، وجار تحرير محضر بالواقعة.

- مستريح جديد بالدقهلية يستولى على 17 مليون جنيه من أهالى قريته ويهرب

>