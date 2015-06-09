سقوط ضابط شرطة كبير بتهمة استغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على ضابط شرطة شهير بتهمة تسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة.

جاء ذلك بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة وبإشراف اللواء أحمد عبد الغفار نائب المدير منذ قليل من ضبط ضابط شرطة شهير يدعى "ف . ب" مدير أحد نوادى الشرطة لقيامه بتسهيل دعارة النسوة الساقطات.

كانت وردت معلومات إلى ضباط النشاط الداخلى برئاسة اللواء محمد ذكاء بقيام الضابط باستغلال وتسهيل دعارة النسوة الساقطات، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة ورصد التحركات بالصوت والصورة للمتهم تمكن ضباط الإدارة من ضبط الضابط داخل شقته بالبحر الأعظم، وبصحبته 3 نسوة ساقطات، واثنين من راغبى المتعة الحرام.