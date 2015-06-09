أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سقوط ضابط شرطة كبير بتهمة استغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة

Google+ Print
سقوط ضابط شرطة كبير بتهمة استغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة سقوط ضابط شرطة كبير بتهمة استغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على ضابط شرطة شهير بتهمة تسهيل واستغلال النسوة الساقطات فى أعمال الدعارة.

جاء ذلك بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة وبإشراف اللواء أحمد عبد الغفار نائب المدير منذ قليل من ضبط ضابط شرطة شهير يدعى "ف . ب" مدير أحد نوادى الشرطة لقيامه بتسهيل دعارة النسوة الساقطات.

كانت وردت معلومات إلى ضباط النشاط الداخلى برئاسة اللواء محمد ذكاء بقيام الضابط باستغلال وتسهيل دعارة النسوة الساقطات، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة ورصد التحركات بالصوت والصورة للمتهم تمكن ضباط الإدارة من ضبط الضابط داخل شقته بالبحر الأعظم، وبصحبته 3 نسوة ساقطات، واثنين من راغبى المتعة الحرام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365