13 يونيو.. نظر طعن نجل محمد مرسى على حبسه سنة بتهمة تعاطى الحشيش

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار، محمد حسام عبدالرحيم، السبت المقبل الموافق 13 يونيو، لنظر الطعن المقدم من عبد الله محمد مرسى، نجل الرئيس الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر من ضده بالحبس سنة، لاتهامه بتعاطى الحشيش.

وكانت محكمة جنايات بنها قضت فى يوليو من العام الماضى، بحبس عبد الله محمد مرسى وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطى المخدرات، بعد ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.

وجاء بتقرير المعمل الكيماوى أنه بمعاينة طفاية السيارة التى كان يستقلها المتهمين أثناء ضبطهما، تبين من غسالة المسحوق الرمادي الموجود بها وغسالة اللفافة السلوفانية والورقة البيضاء المضبوطتين بمعرفة النيابة العامة عند إجرائها معاينة السيارة وجود آثار للمادة الفعالة للحشيش.