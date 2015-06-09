رئيس مجموعة "عربية": البدء فى إعداد تصميمات ورسومات مشروع العاصمة السياحية

أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة "عربية"، أن الشركة ستبدأ فى إعداد التصميمات اللازمة للمشروع وإعداد الدراسات الخاصة بمشروع العاصمة السياحية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لتنفيذه كما خططت الشركة، وذلك فى أول تصريح له بعد توقيع عقد المشروع.

وأضاف المهندس طارق شكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاستعانة بمكتب استشارى أجنبى لوضع التصميمات اللازمة للمشروع، مشيرًا الى أنه سيتم إجراء مناقصة على المكاتب التى تقدمت للمشروع لاختيار أحدهم.

وأوضح رئيس مجموعة "عربية" أنه من المتوقع أن تستغرق فترة الرسومات الخاصة بالمشروع ثلاثة أشهر وعقب تقديم الرسومات اللازمة سيتم البدء فى استصدار القرار الوزارى الخاص بالمشروع.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قد وقع مذكرة تفاهم مع المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، لإنشاء مدينة سياحية جديدة تطل على الأهرامات، وتبعد دقائق عن المتحف المصرى الجديد على مساحة 557 فدانًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.

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