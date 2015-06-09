محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68.6%

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2014/2015 بنسبة نجاح بلغت 68.6%.

وقال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى جاءت لتعبر عن مستوى أداء الطلاب الفعلى خلال العام الدراسى، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعملية التعليمية والنهوض بمؤسساتها وبالخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب ومن أجل مستقبل أفضل لشباب المستقبل الذين هم دعائم عملية التنمية فى كل المجالات.

وطالب محافظ أسيوط المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسرعة إرسال النتيجة إلى الإدارات التعليمية المختلفة، وتوزيعها على المدارس حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع عليها.

وأوضح عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقدم للامتحان هذا العام 60 ألفًا و664 طالبًا، حضر منهم 59 ألفًا و906 طالبًا، ونجح 41 ألفًا 151 طالبًا بنسبة نجاح 68.6%.

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