للحوامل.. اعرفى أسباب إصابة الجنين بالشلل الدماغى وإزاى تحميه؟

الشلل الدماغى من أمراض التى تصيب المخ خاصة الأطفال نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها نقص حمض الفوليك بجسم الحامل وصعوبة الولادة، مما يساهم فى تعرض الطفل لبعض المشاكل الخاصة بتطور نموه.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الشلل الدماغى عند الأطفال هو عبارة عن حدوث تلف بخلايا المخ نتيجة نقص كمية الأكسجين الواصلة للمخ الطفل .

أسباب إصابة الأطفال بشلل الدماغى

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أعراض إصابة الأطفال بالشلل الدماغى

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أهم النصائح لتفادى إصابة طفلك بالشلل الدماغى

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ويستكمل د. عياد قائلا "يعد الشلل الدماغى من أكثر الأمراض المخ التى تصيب الأطفال نتيجة عوامل وأسباب عديدة وأهمها":>1)صعوبة وتعسر الولادة واستخدام الجفت الطبى أثناء الولادة.>2) التفاف الحبل السرى حول رقبة الجنين الذى يؤدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين الواصل للمخ .>3) عدم تناول النساء الحوامل لفيتامين بى وحمض الفوليك فترة الحمل .>4) تعرض الحامل للتلوث الهوائى والغذائى فترة الحمل .ويتابع د. عياد قائلا "يتم اكتشاف إصابة الطفل بالشلل الدماغى خاصة بفترة تطور نمو الطفل، حيث تشتكى الأمهات من تأخر نمو طفلها مثل تأخر الوقوف أو المشى أو الكلام ومع ملاحظة وجود بعض الضعف بأحد الطرفين العلويين أو السفليين وغالبا ما يصاحبه حدوث نوبات صرعية لدى الأطفال ".وأضاف د. عياد قائلا "هناك بعض الخطوات والإرشادات التى يجب مراعاتها لتجنب الشلل الدماغى وأهمها":>1)اهتمام الأمهات بتناول فيتامين بى وحامض الفوليك.>2)عدم التعرض لمصادر التلوث الهوائى والغذائى مثل تناول الأطعمة غير المغسولة جيدا .>3)أهمية المتابعة الطبية لحامل فترة الحمل .>4)ملاحظة الأم لنمو طفلها.