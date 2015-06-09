أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل.. اعرفى أسباب إصابة الجنين بالشلل الدماغى وإزاى تحميه؟

Google+ Print
للحوامل.. اعرفى أسباب إصابة الجنين بالشلل الدماغى وإزاى تحميه؟ للحوامل.. اعرفى أسباب إصابة الجنين بالشلل الدماغى وإزاى تحميه؟
الشلل الدماغى من أمراض التى تصيب المخ خاصة الأطفال نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها نقص حمض الفوليك بجسم الحامل وصعوبة الولادة، مما يساهم فى تعرض الطفل لبعض المشاكل الخاصة بتطور نموه.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، إن الشلل الدماغى عند الأطفال هو عبارة عن حدوث تلف بخلايا المخ نتيجة نقص كمية الأكسجين الواصلة للمخ الطفل .

أسباب إصابة الأطفال بشلل الدماغى
>

ويستكمل د. عياد قائلا "يعد الشلل الدماغى من أكثر الأمراض المخ التى تصيب الأطفال نتيجة عوامل وأسباب عديدة وأهمها":
>1)صعوبة وتعسر الولادة واستخدام الجفت الطبى أثناء الولادة.
>2) التفاف الحبل السرى حول رقبة الجنين الذى يؤدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين الواصل للمخ .
>3) عدم تناول النساء الحوامل لفيتامين بى وحمض الفوليك فترة الحمل .
>4) تعرض الحامل للتلوث الهوائى والغذائى فترة الحمل .

أعراض إصابة الأطفال بالشلل الدماغى
>

ويتابع د. عياد قائلا "يتم اكتشاف إصابة الطفل بالشلل الدماغى خاصة بفترة تطور نمو الطفل، حيث تشتكى الأمهات من تأخر نمو طفلها مثل تأخر الوقوف أو المشى أو الكلام ومع ملاحظة وجود بعض الضعف بأحد الطرفين العلويين أو السفليين وغالبا ما يصاحبه حدوث نوبات صرعية لدى الأطفال ".

أهم النصائح لتفادى إصابة طفلك بالشلل الدماغى
>

وأضاف د. عياد قائلا "هناك بعض الخطوات والإرشادات التى يجب مراعاتها لتجنب الشلل الدماغى وأهمها":
>1)اهتمام الأمهات بتناول فيتامين بى وحامض الفوليك.
>2)عدم التعرض لمصادر التلوث الهوائى والغذائى مثل تناول الأطعمة غير المغسولة جيدا .
>3)أهمية المتابعة الطبية لحامل فترة الحمل .
>4)ملاحظة الأم لنمو طفلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365