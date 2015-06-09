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استشارى بمعهد القلب:إجراء عمليات زراعة "الأورطى" لمرضى ضيق وتكلس الصمام

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استشارى بمعهد القلب:إجراء عمليات زراعة "الأورطى" لمرضى ضيق وتكلس الصمام استشارى بمعهد القلب:إجراء عمليات زراعة "الأورطى" لمرضى ضيق وتكلس الصمام
أكد الدكتور حمدى سليمان أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب القومى خلال مؤتمر كارديو الكس، والذى اختتمت أعمالة مؤخرا بالإسكندرية، أنه يمكن إجراء عمليات زراعة الصمام الأورطى الناتج عن ضيق وتكلس شديد فى الصمام الأورطى نتيجة ترسيب الكالسيوم على الصمام فى كبار السن أو بعض الحالات نتيجة ضيق الصمام الوراثى فى الصمام ذى الشرفتين، حيث إنه من الطبيعى أن يكون الصمام له ثلاث شرفات.

وقال إن أعراض ضيق الصمام، هى حدوث ضيق فى التنفس وآلام فى الصدر، وفى الحالات الشديدة إغماءات متكررة، حيث إن هذا الصمام يسمح بمرور الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطى لتغذية كل أجزاء الجسم من خلال القسطرة، وهى تتم للمرضى كبار السن والمرضى الذين لديهم خطورة كبيرة فى عمليات القلب المفتوح، وهذه العملية تتم ببنج موضعى من خلال شريان الفخذ، ويخرج المريض بعدها بثلاثة أيام.

وأشار إلى أن المريض يمكن أن يمارس حياته الطبيعية، ولكن مشكلة هذا الصمام أنه مرتفع الثمن، حيث يصل سعره إلى 200 ألف جنيه، ويتم إجراء هذه العمليات فى معهد القلب عن طريق تبرعات الجمعيات لبعض المرضى الذين تستدعى حالتهم هذا الأسلوب من العلاج، موضحا أنه يتم إجراء حالة أو حالتين كل شهر، نظرا لضعف الإمكانيات وعدم وجود التبرع الكافى لحالات أكبر تنتظر إجراء هذه العملية ويصل نجاحها إلى 90%.

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مصر 365