د. خالد عمارة يكتب: جراحة تثبيت أو إيثاق المفاصل

المفاصل فى جسم الإنسان خلقها الله للحركة فى اتجاه معين لتحقيق وظيفة محددة بدون ألم للحفاظ على الاستقرار والثبات أثناء الحركة، ويحافظ على وظيفة المفصل نعومة سطحه وقوة الأربطة والعضلات المحيطة به وشكل العظام التى يتكون المفصل منها .

وفى أمراض المفاصل أو خشونتها أو تشوهات المفاصل يكون العلاج بجراحة إصلاح التشوهات، لكن فى الحالات المتأخرة أو التى لا يناسبها جراحة إصلاح التشوهات يكون العلاج بجراحة المفاصل الصناعية أو بجراحة تثبيت أو إيثاق المفاصل.

وفى جراحة التثبيت يتم التضحية بالحركة فى مفصل ما مقابل أن يتم تعويض هذه الحركة من المفاصل المحيطة، مثلا فى القدم التى تحتوى على أكثر من 20 مفصلا، حين يتم تثبيت مفصل أو اثنين يحدث تعويض للحركة من المفاصل المحيطة، وهدف هذه الجراحات هو إصلاح اى تشوه و توفير الاستقرار والحركة بدون ألم.

كذلك فى العمود الفقرى لا يكون تثبيت فقرة أو اثنين عائقاً للحركة، بل يتم تعويضها من الفقرات المحيطة، وفى بعض الأحيان يحتاج المريض بعد جراحة التثبيت أو الإيثاق إلى علاج طبيعى أو حذاء طبى لفترات قصيرة بعد الجراحة ليتعود على الطريقة الجديدة فى الحركة.