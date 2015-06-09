"كوستاريكا" لرحلة استرخاء...

تقع جمهورية "كوستاريكا" في أمريكا الوسطى؛ تحدّها "نيكاراغوا" من الشمال و"بنما" من الجنوب الشرقي والمحيط الهادئ من الغرب والبحر الكاريبي من الشرق. وتتمتع بمناخ استوائي على مدار السنة. مع ذلك، تسيطر مناخات عدة على البلاد اعتماداً على الارتفاع، والأمطار، والتضاريس، وموقع كل منطقة. يمكن تقسيم السنة إلى فترتين: فترة الصيف الجافّة، التي تستمر من ديسمبر/كانون الأول إلى أبريل/نيسان، وفترة الشتاء الممطرة، التي تبدأ من مايو/أيار وتنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني، علماً أن الشتاء يتزامن مع موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي. خلال هذا الوقت، تمطر باستمرار في بعض المناطق.

إذا اخترت "كوستاريكا" وجهة لقضاء إجازتك الهادفة إلى الاسترخاء، "سيدتي نت" يقترح زيارة المواقع الشهيرة الآتية:

- حديقة "كوركوفادو" الوطنية: تقع على طول ساحل "كوستاريكا" جنوبي المحيط الهادئ. يمكن الوصول إلى المكان، من خلال مجموعة من مداخل الحديقة، وهي: "سان بيدريللو" و"لوس باتوس" و"لوس انجليس ليونا". يتهافت السائحون على زيارة هذه الحديقة، التي تشكّل مجموعة من الغابات المطيرة الضبابية. يعتبر أفضل وقت لرؤية الحيوانات الممتعة كالببغاوات، والنمور، والعناكب، بين السابعة صباحاً حتى التاسعة مساء، علماً أن الزائر بحاجة إلى يومين أو ثلاثة لاستكشاف الحديقة بالكامل، مقابل 8 دولارات أمريكية في اليوم أو 17 دولاراً لكلّ 5 أيام.

- مسرح "كوستاريكا" الوطني: إنه ثروة وطنية، ويقع في وسط مدينة "سان خوسيه". هناك، ثمة مقهى غير مكلف يحوي منطقة جلوس في الهواء الطلق، علماً أن المقهى يبقى مفتوحاً حتى الثامنة مساءً عندما يكون هناك عرض مسرحي. بدأ بناء المسرح سنة 1891، وافتتح للجمهور في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1897، ويعتبر رصيداً ثقافياً للبلاد خلال فترة زمنية عندما كانت صادرات البن مصدر نجاحها. ويُعرف بهندسته الداخلية الرائعة ويحوي مجموعة مفروشات فخمة.

- "تاماريندو": يقع "تاماريندو" بالقرب من المتنزهات الوطنية على ساحل "كوستاريكا" المطلّ على المحيط الهادئ. تسطع أشعة الشمس في المكان على مدار السنة، المكان الذي يوفّر للسائحين مناظر خلابة، في أجواء مخصّصة للاسترخاء والتأمّل، لذا يعتبر تاماريندو مقصداً لقضاء العطلات العائلية والمغامرات البيئية.

- "دريك باي": يعتبر الوصول إلى هذا الخليج مغامرة بحدّ ذاتها، عن طريق القوارب! يبعد هذا الخليج 32 كيلومتراً عن جنوبي غربي "بالمار". يعتبر المدخل الأقرب لحديقة "كوركوفادو" الوطنية هو "سان بيدريللو" المتمركز في الجنوب. والأخير قاعدة رائعة لاستكشاف جزيرة "ديل كانيو" غير المأهولة. تحوي الجزيرة بقايا من الحضارة القديمة يعود تاريخها إلى عصور ما قبل كولومبوس. تمتد الأراضي المحمية على مساحة 3.000000 كيلومتر مربع. وكثيراً ما زارتها السلاحف البحرية، التي تخرج إلى الشاطئ لتضع بيوضها على الشواطئ الرملية. كما تتجمع الحيتان والدلافين في الماء ذي الحرارة المعتدلة.

من أجمل المنتجعات، التي ينصح الإقامة فيها:

- منتجع "فور سيزنز كوليبرا": يقع المنتجع في منطقة شمال غرب "كوستاريكا" بالقرب من خليج "باباغايو"، ويحوي أكثر من 155 غرفة تتضمن غرفاً عادية وفيللات ومنازل فخمة. ويقدّم أحواضاً ثلاثة للسباحة ومنتجعاً صحياً وملاعب كرة مضرب (تنس). هناك، يمكن للبالغين تجربة رقص "السالسا"، أو تنسيق الزهور، في حين يمكن للأطفال المشاركة في الأنشطة اليومية، مثل: الفنون والحرف اليدوية.

تشمل معالم الجذب في المنطقة المتنزهات الوطنية، والبراكين، وملعب جولف، ومحمية "أودوبون" للطيور.

- "لوس التوس بيتش ريزورت": يقع المنتجع وسط الغابات المطيرة، ويقدّم جميع وسائل الراحة المنزلية. هناك، تشمل خيارات الإقامة الشقق الفخمة التي تحوي غرفاً متعددة والحمّامات والمطابخ والمفروشات الرائعة والشرفات التي تفتح لتطل على المحيط. يحوي المنتجع حمام سباحة ومركزاً للياقة البدنية ومنتجعاً صحياً ومطعماً، وكذلك يمكن للضيوف المشاركة بمباريات عدة مثل المشي والغوص والتزلج...

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