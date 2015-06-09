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تأجيل إعادة محاكمة 16 متهم بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ26 يوليو

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تأجيل إعادة محاكمة 16 متهم بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ26 يوليو تأجيل إعادة محاكمة 16 متهم بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ26 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل نظر إعادة محاكمة 16 متهم، بقضية أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 26 يوليو المقبل، لإستكمال سماع شهود الإثبات.

كما أمرت المحكمة بإحالة مأمور قسم حلوان، للتحقيق لعدم تنفيذه لقرار المحكمة بإحضار شاهدى إثبات من قوة القسم إلى المحكمة بجلسة اليوم.

والجدير بالذكر أن المحكمة قضت فى فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهم غيابيا، بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهم أحداث، بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها، التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مبانى حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

 

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