بالصور.. «السروي» يستقبل التلميذة إيمان لمتابعة حالتها الصحية بالسويس

استقبل اللواء العربي السروي، محافظ السويس، ظهر اليوم “الثلاثاء”، بمكتبه بالديوان العام، التلميذة إيمان نصر عطا الله من مدرسة النور للمكفوفين، بمنطقة الحرفيين- بحي فيصل، وذلك لمتابعة حالتها الصحية من خلال العلاج على نفقة الدولة.

وأشار بيان صادر من الديوان العام، أن المحافظ، قد أكد أنه سيتم عرض التلميذة إيمان على أطباء مُتخصصين في مجال العيون، لتشخيص حالتها الصحية و البدء فى العلاج.

يذكر أن الطالبة، قد قامت بتعليق حل امتحانها بأحد المواد بامتحانات نهاية العام الدراسي منذ أسبوعين، وذلك للمطالبة بلقاء المحافظ، وعلى الفور تدخل مدير التعليم، ووعدها أن يزورها المحافظ، اليوم الثاني، وسماع مطلبها وبالفعل قام المحافظ بالتوجه لها في اليوم الثاني والتقى الطالبة.