بالمستندات..العاملون بالنيل الدولية يتقدمون بشكوى للنيابة الإدارية لتأخر مستحقاتهم المالية

تقدم العاملون بقناة النيل الدولية بشكوى إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية للبرامج بقطاع الأخبار، وهو ما برره المسؤولين بتأخر ورود المبالغ المالية للقطاع بأكمله، وهو ما نفاه القطاع الاقتصادي حيث أكد للعاملين ورود كل المستحقات دون أي خصم.

وأضاف العاملون في شكواهم للنيابة الإدارية أنه لم يتم صرف المبالغ الخاصة بالتسوية الضريبية على الرغم من صرفها لباقي القطاعات منذ أكثر من شهر، كما لم يتم توريد المبالغ المالية المخصصة لنادي الإعلاميين على الرغم من خصمها من العاملين.

وتفيد الشكوى بأنه لم يتم صرف مستحقات البرامج حتى الآن، فيما تلقى العاملون وعوداً شفهية بصرفها بدءا من 20 يونيو الجاري أي بعد موعدها بشهرين رغم ما أفاد به مسؤولو القطاع الاقتصادي بورود التمويل الخاص به كاملاً، كما اشتكى العاملون من تاخر صرف حوافز الشهر الحالي بقطاع الاخبار.

وأضاف العاملون في شكواهم، أنه يتم التلاعب بمرتبات العاملين المحولة إلى البنوك بتأخيرها او تحويل شيكات المرتبات للبنوك بدون رصيد وتم تغطيتها في اللحظات الأخيرة بعد شهرين كاملين، وبعد تحذيرات بتقديم رفض من البنك المركزي إلى نيابة الأموال العامة.

وطالب العاملون في قناة النيل الدولية النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في مصير أموالهم وكذلك المبالغ التي يتم خصمها منهم لصالح الغير ولا يتم توريدها، وهو ما اعتبره العاملون اختلاساً للمال العام وصرف أموال الغير في غير موضعه.