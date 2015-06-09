عرض مسرحية "ما تيجى نلعب" على مسرح مكتبة الإسكندرية

تعرض إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى، مسرحية بعنوان "ما تيجى نلعب"، والتى تهدف إلى تعريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و13 عاماً بالسير الذاتية لبعض العلماء العرب وأهم اختراعاتهم واكتشافاتهم العلمية، أمثال عباس بن فرناس، ابن سينا، ابن النفيس، وابن الهيثم.

المسرحية من تأليف هند جعفر، أخصائى تصنيف وفهرسة مخطوطات أصلية بمركز المخطوطات، وإخراج طارق حسن، أخصائى تدريب ترميم بالمتحف، وسوف يتم عرضها على المسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.