عرض مسرحية "ما تيجى نلعب" على مسرح مكتبة الإسكندرية

تعرض إدارة متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الجارى، مسرحية بعنوان "ما تيجى نلعب"، والتى تهدف إلى تعريف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و13 عاماً بالسير الذاتية لبعض العلماء العرب وأهم اختراعاتهم واكتشافاتهم العلمية، أمثال عباس بن فرناس، ابن سينا، ابن النفيس، وابن الهيثم.إعلان - Ads إعلان - Ads
المسرحية من تأليف هند جعفر، أخصائى تصنيف وفهرسة مخطوطات أصلية بمركز المخطوطات، وإخراج طارق حسن، أخصائى تدريب ترميم بالمتحف، وسوف يتم عرضها على المسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بالمكتبة.