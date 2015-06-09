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مجلس جامعة الأزهر يوافق "رسميا" على إنشاء فرع للجامعة فى المنيا

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مجلس جامعة الأزهر يوافق "رسميا" على إنشاء فرع للجامعة فى المنيا مجلس جامعة الأزهر يوافق "رسميا" على إنشاء فرع للجامعة فى المنيا
وافق مجلس جامعة الأزهر، على إنشاء فرع للجامعة فى محافظة المنيا، ضمن المقترحات المقدمة من رئيس الجامعة، الدكتور عبد الحى عزب، ومن بينها، تشكيل لجان علمية للنظر فى الخطط والمناهج الدراسية، واتخاذ ما يلزم من تطوير، إضافة إلى إنشاء مستشفى للطلبة فى مدينة نصر، وتخصيص شُعب خاصة بالكليات الشرعية والعربية للطلاب الوافدين أو تخصيص كلية خاصة بهم، تحت مسمى كلية العلوم المتخصصة للوافدين.

من جانبه أكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر سيكون له دور كبير فى خلق حياة كاملة فى منطقة الظهير الصحراوى الغربى، مما يصب فى النهاية فى خدمة الخطط القومية للدولة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، موضحا أن الموقع المتميز للجامعة بمنطقة البهنسا الجديدة سيجعلها نقطة التقاء لشبكة الطرق القومية من خلال طريقى بنى مزار - البويطى وطريق القاهرة أسيوط، مما يمنحها العديد من المزايا.

وأضاف أن الجامعة كانت حلماً لأهل المنطقة بدأت ملامحه تتضح على أرض الواقع من خلال الإنشاءات الفعلية بالمنطقة ورصف الطرق المحيطة بها وتوصيل المرافق إليها من مياه وكهرباء بتكاليف وصلت حتى الآن إلى 8 ملايين جنيه معظمها من الجهود الذاتية وتبرعات المواطنين الحريصين على وطنهم ويرغبون فى نهضته.

وأوضح فى بيان له، اليوم الأحد، أنه تم استحداث مادة تكون متطلبًا عامًا للجامعة، حيث تُدرس فى جميع الكليات فى الجامعة، تحت مسمى "ثقافة الوسطية فى الإسلام"؛ لتشتمل جميع الموضوعات التى تركز على الوسطية والاعتدال والتعايش السلمى مع الآخر، ولغة الحوار، وما يهم الشباب من مفاهيم عظيمة.

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مصر 365