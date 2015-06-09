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محافظ المنيا يوقف مدير قصر ثقافة أبو قرقاص عن العمل بسبب الإهمال

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محافظ المنيا يوقف مدير قصر ثقافة أبو قرقاص عن العمل بسبب الإهمال محافظ المنيا يوقف مدير قصر ثقافة أبو قرقاص عن العمل بسبب الإهمال
قرر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إيقاف محمد طلعت حماد مدير قصر ثقافة أبوقرقاص عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، نظراً لحالة الإهمال الشديدة التى يعانى منها القصر.

وكان المحافظ قد قام بزيارة مفاجئة لقصر الثقافة، أثناء جولته بمركز أبو قرقاص صباح اليوم، وأعرب عن استيائه الشديد من حالة الإهمال وعدم النظافة التى يعانى منها القصر، فضلا عن توقف كل الأنشطة الثقافية به، مطالبا العاملين بمراعاة الله عز وجل فى العمل، مؤكدا أن الله سيحاسبهم على كل كبيرة وصغيرة.

كما كلف المحافظ الدكتور شعيب خلف، مدير مديرية الثقافة، بالإشراف شخصياً على العمل بقصر ثقافة أبوقرقاص، والتواجد بصفة مستمرة فى القصر، لحين تلافى كل الملاحظات الموجودة به.

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مصر 365