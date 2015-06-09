مميش: "حق الانتفاع" سيكون الأصل فى التعامل مع أراضى قناة السويس

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن الأصل فى التعامل مع أراضى القناة سيكون بحق الانتفاع للمصريين والأجانب مع وجود ضمانات قانونية لتحفيز الاستثمار فى المنطقة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء- أن التعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ستصدر خلال أيام، وأن مطالب هيئة قناة السويس فى التعديلات المقترحة استهدفت ضمان نجاح مشروعات التنمية فى القناة والحد من مخاطر الاستثمار.

بدوره، قال المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس هانى سرى الدين، أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص يمنح حق الانتفاع كحق أصيل لأراضى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وأن أى تعامل مع الأراضى فى نطاق الهيئة سيكون وفقا لضوابط يضعها مجلس الوزراء، مؤكدا أن أى أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومى وبموافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.

وجاءت تصريحات الفريق مميش عقب لقائه المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بمقر وزارة العدالة الانتقالية.