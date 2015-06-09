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توقعات بتثبيت سعر الفائدة قبيل اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي

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توقعات بتثبيت سعر الفائدة قبيل اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي توقعات بتثبيت سعر الفائدة قبيل اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي

أرشيفية

رجح الخبير المصرفي احمد سليم، الثلاثاء تثبيت الفائدة على الايداع والاقراض قبيل اجتماع البنك المركزي المقرر الخميس.

وقال «التثبيت هو الاقرب للتحقق ، اتوقع ألا يحدث تغيير سواء رفع أو خفض لسعر الفائدة نظرا لحرص البنك المركزى على تنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات بالاضافة الى ارتفاع مستوى التضخم نسبيا».

وتبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى خلال اجتماعها الرابع هذا العام الفائدة الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة قرارا بشأن سعرى عائد الإيداع و الإقراض لليلة واحدة «الكوريدور»، وكذلك على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وتحديد سعر الائتمان والخصم.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية قامت بثلاثة اجتماعات دورية منذ بداية العام الجاري وقررت الإبقاء على أسعار الكوريدور فى اجتماعها الموافق 23 أبريل كذلك أبقت على سعر الفائدة فى اجتماعها الخميس الموافق 26 فبراير الماضى أيضا.

وكانت اللجنة قررت خلال اجتماعها الاول هذا العام في 15 يناير الماضى خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى لليلة واحدة “الكوريدور” بواقع نصف نقطة مئوية ليصل الى 8.75 % للإيداع و9.75 % للإقراض.

يأتى ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الى 13.1 %.

أ ش أ

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