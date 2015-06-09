تموين الوادي الجديد ينهي استعداداته لاستقبال شهر رمضان‎

أنهت مديرية تموين الوادي الجديد، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المُعظم، وذلك بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية والتموينية، وقال المهندس صلاح السيد، مدير عام التموين بالمحافظة، إنه قد تم التنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، و شرطة مباحث التموين، لتنفيذ حملات تموينية يومية على الأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتاكد من صلاحية السلع واللحوم ومدى التزام التُجار بالأسعار المُقررة، مشيراً إلى أنه تم تحرير 32 محضر للتُجار المُخالفين خلال الأيام القليلة الماضية .

> وأوضح مدير عام التموين، أنه تم تعديل مواعيد عمل عددٍ من المخابز، لتعمل خلال الفترة المسائية بناءاص على طلب المواطنين مع استمرار عمل البعض الأخر في الفترة الصباحية، كما تم زيادة فترات عمل محطة تعبئة البوتاجاز، وضخ كميات أكبر من أسطوانات البوتاجاز، لتكفي اجتياجات المواطنين، فضلاً عن إضافة كميات أكثر من بنزين 92 والسولار، بمحطات التزود بالوقود، وذلك للقضاء على أية أزمة خلال شهر رمضان.

وأكد “صلاح”، أنه قد تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بمقر مديرية التموين بالخارجة، وغرف عمليات مركزية بالإدارات الخمس على مستوى المحافظة، لتلقي أي شكاوى من المواطنين أو التُجار خلال شهر رمضان المُعظم .