كوبا في الجول - 5 أشياء تحتاج معرفتها عن البطولة

(إفي): تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2015 هذا الشهر في تشيلي حيث ستسعى كل الفرق المشاركة لتحقيق أحلامها بالتتويج بلقب واحدة من أعرق المنافسات الرياضية والكروية على الصعيد العالمي.

بعيدا عن المستطيل الأخضر وفي نفس الوقت بالقرب منه، تحمل هذه النسخة وتاريخ البطولة بصفة عامة العديد من الغرائب والمفارقات التي يصعب ذكرها وحصرها جميعا ولكن توجد بعض النقاط التي يمكن القاء الضوء عليها.

1- التميمة:

الثعلب "زينتشا" هو تميمة بطولة كوبا 2015 وهو مستوحى من فصيلة ثعالب باتاجونيا التي تعيش في شمال تشيلي.

ووقع الاختيار على "زينتشا" ليكون تميمة البطولة من ضمن مجموعة أخرى من البدائل عقب حصوله على أعلى نسبة تصويت في استفتاء أجراه اتحاد أمريكا الجنوبية (كونيمبول) عن طريق الرسائل النصية بواسطة الجوال.

ويظهر الثعلب في التميمة باللون الأصفر بالكامل باستثناء ساق حمراء وذراع أزرق وبجانبه كرة البطولة، ومن ضمن الأمور الطريفة أن المنظمين دشنوا حسابا رسميا له على شبكة (تويتر) الاجتماعية هو "@Zincha_ca2015".

2-ربع مليار يورو:

يتمتع المنتخب الأرجنتيني بأغلى خط هجوم في البطولة حيث تتخطى قيمته ربع مليار يورو ويضم ليونيل ميسي وكارلوس تيفيز وجونزالو إيجوايين وأنخل دي ماريا وسرخيو أجويرو.

ووفقا لموقع (ترانسفير ماركت) المتخصص فإن القيمة السوقية الحالية لميسي هي 105 ملايين و600 ألف يورو وتيفيز (35 مليون و200 ألف) وإيجواين (35 مليون و200 ألف) وأنخل دي ماريا (57 مليون و200 ألف) وسرخيو أجويرو (44 مليون و800 ألف).

3-الكرة:

"كاتشانيا أورديم" هو إسم الكرة الرسمية للبطولة وابتكرتها (نايك) خصيصا لهذا لحدث ووفقا لمسئول تصميمات الكرة بالشركة رفائيل أورتيجا فإن "صناعتها استغرقت عامين من الأبحاث والاختبارات المعملية وأخرى من قبل اللاعبين لكي تتوائم مع الحدث".

وتأثر تصميم الكرة وبالأخص ألوانها بقوة من الثقافة التشيلية بينما يعني إسمها مراوغة.

ومن أهم مميزات الكرة سهولة التحكم بالكرة وبالأخص في الألعاب الهوائية فيما يساعد تصميمها على منح قدر أكبر من الاستقرار والدقة.

4-مارادونا وبيليه:

الإسمان الأبرز في تاريخ كرة القدم بأمريكا اللاتينية وكل منهما سبق له التتويج بكأس العالم ولكن أيا منهما لم يتمكن من الفوز بكوبا أمريكا، أقدم بطولة في العالم بين المنتخبات، لذا لا يجب على الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرازيلي نيمار القلق اذا لم يتمكن أي منهما من حصد اللقب.

شارك مارادونا في البطولة لأول مرة عام 1979 ولم يتمكن المنتخب الأرجنتيني من تخطي الجولة الأولى حيث كان عمر "لابيلوسا" حينها 19 عاما، أما المرة الثانية فكانت بنسخة 1987 أي بعد عام من تتويج "راقصي التانجو" بالمونديال حينما كان عطاء الأسطورة في أوجه.

كانت هذه النسخة في الأرجنتين ولكن مارادونا ورفاقه خسروا بهدف نظيف في نصف النهائي من أوروجواي التي توجت بالبطولة عقب الفوز على تشيلي في النهائي.

لاحت الفرصة الثالثة أمام مارادونا في نسخة 1989 التي لعبت بالبرازيل ولكنه خسر في المرحلة النهائية من البطولة، التي كانت تلعب على شكل مجموعة من أربع فرق، مرتين وتعادل مرة، لتتوج البرازيل باللقب.

بالنسبة لبيليه فإنه لم يلعب سوى في نسخة واحدة من هذه البطولة عام 1959 وعلى الرغم من احرازه لقب هداف البطولة إلا أن "راقصي السامبا" احتلوا المرتبة الثانية خلف الأرجنتين.

5-كولومبيا لا تقبل الهزيمة:

تعد كولومبيا المنتخب الوحيد في تاريخ كوبا أمريكا الذي تمكن من التتويج باللقب محققا أفضل سجل على كل الأصعدة.

أقيمت البطولة على أرضها ولم تخسر في أي من مباراياتها السبع وسجلت 11 هدفا كما أن هداف هذه النسخة كان لاعبها فيكتور أريستيزابال بستة أهداف.