ضبط ربع كيلو هيروين بحوزة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات بطنطا

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات وبحوزته 17 لفافة هيروين تزن ربع كيلو جرام ومبلغ 3640 جنيها بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية والقوة المرافقة له عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "على.أ.م.أ" 20 سنة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 14998 جنايات مركز طنطا لسنة 2014 (مخدرات) وبحوزته 17 لفافة من مخدر الهيروين تزن ربع كيلو ومبلغ 3640 جنيها ومطواة وهاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 6773 إدارى مركز طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيق.