أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط ربع كيلو هيروين بحوزة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات بطنطا

Google+ Print
ضبط ربع كيلو هيروين بحوزة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات بطنطا ضبط ربع كيلو هيروين بحوزة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى قضية مخدرات بطنطا
تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات وبحوزته 17 لفافة هيروين تزن ربع كيلو جرام ومبلغ 3640 جنيها بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم أحمد العايدى رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية والقوة المرافقة له عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم "على.أ.م.أ" 20 سنة عاطل محكوم عليه بالمؤبد فى القضية رقم 14998 جنايات مركز طنطا لسنة 2014 (مخدرات) وبحوزته 17 لفافة من مخدر الهيروين تزن ربع كيلو ومبلغ 3640 جنيها ومطواة وهاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 6773 إدارى مركز طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365