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حبس أمينى شرطة بالغردقة 5 سنوات لاحتجاز وسرقة سائق تاكسى

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حبس أمينى شرطة بالغردقة 5 سنوات لاحتجاز وسرقة سائق تاكسى حبس أمينى شرطة بالغردقة 5 سنوات لاحتجاز وسرقة سائق تاكسى
قررت محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم، برئاسة المستشار محمود خلف وعضوية كل من، محمد أبو سيف وبلال الشهابيى، بحبس أمينى شرطة 5 سنوات مشددة لحجز سائق تاكسى بدون وجه حق.

ترجع تفاصيل تلك الواقعة لنهاية العام الماضى 2014 عندما استوقف أمينا شرطة يدعوان "مختار. أ " و "حجاج. ف" تابعين لمرور البحر الأحمر كانا مكلفين بخدمة الممشى السياحى بمدينة الغردقة، حيث استوقفا سائق تاكسى وقاما بتفتيشه، وعثرا بحوزته على أموال مصرية وأخرى عملات أجنبية، وقاما باحتجازه بدون وجه حق، وسرقا أمواله بالإكراه بعد تهديده بتحرير محضر له.

وقام السائق المدعو "محمد. ص " بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وبعد تداول أوراق القضية التى تحمل رقم 1196 جنايات أول الغردقة، جاء اليوم الحكم سالف الذكر على المتهمين بـ 5 سنوات سجن مشدد.

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