استدعاء الضباط المتهمين بقتل "إسلام عطيتو" طالب "هندسة عين شمس"

أمرت جهات التحقيق المختصة باستدعاء الضباط المشاركين فى عملية القبض على إسلام عطيتو الطالب بالفرقة الرابعة قسم كهرباء قوى، بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، الذى قتل أثناء عملية ضبطه على خلفية اتهامه باغتيال العميد وائل طاحون ضابط الأمن العام.

وقالت مصادر مطلعة، إن جهات التحقيق أمرت باستدعاء الضباط المشاركين فى القبض على طالب كلية الهندسة إسلام طاحون، التى أثارت عملية القبض عليه وقتله حالة من الغموض، وسط تباين فى روايات القبض عليه، مؤكدة أن جهات التحقيق استندت إلى تفريغ محتوى كاميرات الموجودة بالجامعة، واستمعت إلى أقوال زملائه الذين تواجدوا معه بالجامعة قبل مقتله بساعات لتأدية امتحان نهاية العام الدراسى.

وأشارت المصادر إلى أن الطالب اسلام عطيتو كان متهما على خلفية الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والتحريض على تعطيل الدولة واستهداف مؤسساتها، واستهداف قيادات من الشرطة والجيش والقضاء .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى بيان من قبل، أنها تمكنت من قتل المتهم باغتيال العقيد وائل طاحون، الضابط بمصلحة الأمن العام، وكشفت وزارة الداخلية فى بيانها، أنه كانت معلومات وردت تفيد اضطلاع عناصر تنظيم الإخوان، من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتورط فى تنفيذ الحادث.

وتابعت الداخلية أن القوات حددت مكان اختباء أحد عناصر لجنة العمليات النوعية المتورطة فى الحادث وهو الإخواني"إسلام عطيتو" بأحد الدروب الصحراوية بدائرة قسم شرطة ثانى التجمع الخامس، وأثناء مداهمة القوات لمكان اختبائه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فقامت القوات بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مصرعه وضبط السلاح الآلى الذى كان يستخدمه.

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