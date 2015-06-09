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محلب يعقد اجتماعا مع شركات الأدوية المنتجة لعقار فيروس "سى"

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محلب يعقد اجتماعا مع شركات الأدوية المنتجة لعقار فيروس "سى" محلب يعقد اجتماعا مع شركات الأدوية المنتجة لعقار فيروس "سى"
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع شركات الدواء المنتجة للعقار المعالج لمرض فيروس "سى"، وذلك بحضور وزير الصحة، وممثلين عن تلك الشركات.

وفى بداية الاجتماع توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى ممثلى الشركات المنتجة للعقار المعالج لمرض فيروس "سى" قائلاً: "أشكركم على وطنيتكم وروحكم العالية للمشاركة فى مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن من مرض الكبد الوبائى فيروس "سى"، مشيرا إلى أن ما قامت به الشركات المنتجة للدواء بتقديم نسبة من الإنتاج مجاناً للمرضى يعطى رسالة إيجابية للمجتمع كله".

وأشار عادل عدوى وزير الصحة إلى أنه تم عقد لقاءات على مدار الأسبوع الماضى مع عدد من الشركات، وكان هناك استعداد من 8 شركات للمشاركة فى المبادرة، ووصل اليوم إلى 10 شركات ستساهم فى مبادرة الرئيس لعلاج مرضى فيروس "سى" وستكون هناك أيضاً مساهمات من منظمات المجمتع المدنى.

كما أوضح الوزير أنه ستبدأ مجموعة من الإجراءات، تشمل عمل مسوحات ميدانية شاملة للتأكد من أعداد المرضى، مضيفاً أننا سنحتاج لفتح منافذ جديدة بخلاف الـ31 منفذاً المفتوحة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الـ21 مركزا التابعة للتأمين الصحى. وفى هذا الصدد، عرضت إحدى شركات الأدوية على الفور تجهيز 10 منافذ لتقديم العلاج.

وأشار الوزير إلى أننا نستهدف استئصال المرض من ، وليس فقط علاجه، مشيرا إلى أن يوم 27 يوليو المقبل سيشهد الاحتفال باليوم العالمى للكبد، وأن منظمة الصحة العالمية قد اختارت مصر كمقر للاحتفال، وسيتم الإعلان فى هذا اليوم عن عدد المرضى الذين تم شفاؤهم بالفعل.

وأكد وزير الصحة أن تحالف صناع الدواء المصريين، المشارك فى مبادرة الرئيس، مفتوح لمشاركة أى شركة سواء محلية أو أجنبية.

وأكد ممثلو الشركات أن نسبة 25% من إنتاج الشركات سيكون مجاناً، وأن ما سيُطلب منهم بعد ذلك سيكون بسعر خاص، بحيث لا يؤثر ذلك على سعر السوق، كما أكدوا أن ما يقدمونه هو واجب عليهم تجاه إخوتهم وأهاليهم فى مصر للقضاء على هذا المرض، مشيرين إلى أنهم على استعداد للبدء فى تقديم أدوية الجيل الثانى والثالث لهذا المرض.

وأعلن رئيس الوزراء أن هناك وحدة أفريقيا مشكلة فى مجلس الوزراء لتقوية العلاقات مع أفريقيا، وهناك إجراءات ستتخذ فى هذا الإطار، وتم توجيه وزير الطيران بتقديم تيسيرات لأوجه التعاون المشترك بين مصر ودول أفريقيا، ومن الممكن أن يتم العمل على زيادة تصدير الدواء لدول أفريقيا.

كما أشار وزير الصحة إلى أن شركات الأدوية ستساهم معنا فى القوافل الطبية الموجهة لأفريقيا، وسيكون هناك جزء تسويقى للأدوية المصرية فى هذه القوافل.

كما عرض ممثلو الشركات مجموعة من العقبات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، ووجه رئيس الوزراء بدراسة تلك المشكلات والعمل على حلها فى أقرب وقت.

وفى نهاية اللقاء أكد ممثلو شركات الأدوية أنهم سيقومون بتوفير الدواء اللازم لعلاج فيروس "سى" والمشاركة فى تجهيز منافذ إضافية لتوزيع الدواء.

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مصر 365

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