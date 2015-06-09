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ضبط مزرعة لتربية "الحمير" وذبحها وبيع لحومها للمواطنين بالفيوم

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ضبط مزرعة لتربية "الحمير" وذبحها وبيع لحومها للمواطنين بالفيوم ضبط مزرعة لتربية "الحمير" وذبحها وبيع لحومها للمواطنين بالفيوم
أكد مصدر بمديرية الطب البيطرى بالفيوم، أن أجهزة الطب البيطرى ومباحث بالمحافظة تمكنت منذ قليل من ضبط مزرعة بمركز طامية يقوم صاحبها بتربية "الحمير" ويذبحها ويقوم بتوزيعها على عدد من الجزارين على أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدمى.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى منذ قليل، إخطارًا من مباحث التموين بأن حملة مشتركة من مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى بالفيوم تمكنت من ضبط مزرعة لتربية "الحمير" بمركز طامية لبيعها للمواطنين على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 1500 حمار حى، وقرابة 30 حمارا مذبوحا بالمزرعة، والتى توجد بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتوجه الآن مدير أمن الفيوم برفقة قوة من الشرطة إلى مكان المزرعة للتعرف على ملابسات الواقعة.

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مصر 365

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