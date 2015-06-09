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"واتس آب اليوم السابع ".. بالفيديو.. مترو الأنفاق يسير والأبواب مفتوحة

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع"WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ ، لأحد قطارات مترو الأنفاق، يسير والأبواب مفتوحة.

وأضاف القارئ أنه قال لعامل الصيانة إن ذلك يهدد حياة المواطنين، فرد العامل: "السواق كدة عمل واجب ومشى والباب مفتوح عشان مايعطلش الناس".

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

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