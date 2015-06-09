"واتس آب اليوم السابع ".. بالفيديو.. مترو الأنفاق يسير والأبواب مفتوحة

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع"WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل قارئ فيديو ، لأحد قطارات مترو الأنفاق، يسير والأبواب مفتوحة.

وأضاف القارئ أنه قال لعامل الصيانة إن ذلك يهدد حياة المواطنين، فرد العامل: "السواق كدة عمل واجب ومشى والباب مفتوح عشان مايعطلش الناس".

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