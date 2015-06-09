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عامل بالسلام يغتصب ابنه لمدة أسبوعين انتقاما من أمه لطلبها الطلاق

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عامل بالسلام يغتصب ابنه لمدة أسبوعين انتقاما من أمه لطلبها الطلاق عامل بالسلام يغتصب ابنه لمدة أسبوعين انتقاما من أمه لطلبها الطلاق
تجرد عامل بمدينة السلام بالقاهرة من مشاعر الرحمة والإنسانية، حيث هتك عرض ابنه لمدة أسبوعين انتقاماً من زوجته لطلبها الطلاق، وحرر محضر بالواقعة، ويباشر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة السلام التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى نائب مأمور قسم شرطة السلام بلاغًا بهتك "ص.ج" عامل بمحل سوبر ماركت، عرض ابنه 13 سنة، لمدة أسبوعين.

وقال الطفل المجنى عليه أمام رئيس المباحث، إنه يعمل صبيا فى ورشة نجارة، وأنه كان يرفض العودة إلى منزله، وأخبر صاحب الورشة بأن والده تعدى عليه جنسيًا لمدة أسبوعين، انتقاما من والدته التى طلبت الطلاق من والده، تم القبض على المتهم ويباشر التحقيق معه أحمد سعد وكيل نيابة السلام.


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