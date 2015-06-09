كريم نيدفيد لـ في الجول: هذا هو سر تشبيهي بأسطورة يوفي.. وممكن ألعب للزمالك

رمضان صبحي. كريم بامبو. محمد هاني. كلها أسماء تشجع كريم نيدفيد على أن يصل لحلمه وهو يلعب مع حرس الحدود.

فربما بات نجما للأهلي في الموسم المقبل. أو ربما يأتي ناد كبير آخر لضمه حتى لو كان الزمالك. المؤكد أن مستقبل كريم نيدفيد يبدو واعدا كصاحبه الذي يحاوره FilGoal.com.

النية تتجه داخل الأهلي إلي استعادة خدمات نيدفيد، بعدما تألق هذا الموسم بشكل كبير مع حرس الحدود الذي يلعب له معارا منذ يناير الماضي، وهو يحاول أن يكون أهلا بلقبه المحبب.

ويحكي كريم عن سب تلقيبه على اسم أسطورة كرة القدم في أوروبا والتشيك. هل لأنه يلعب في نفس مركز نيدفيد أو لأنه يأمل في أن يصل لمكانة أيقونة يوفنتوس في أحد الأيام؟

يقول كريم لـFilGoal.com: "كابتن بدر رجب مدرب الأهلي السابق لفرق الناشئين هو من أطلق علي لقب نيدفيد".

وكان FilGoal.com قد سأل بدر رجب عن سبب وجود نيدفيد وتريزيجيه والكثير من الأسماء الأجنبية داخل الأهلي، وأجاب الرجل بأنه كان يحاول منح كل ناشئ في القلعة الحمراء حلما بأن يصل لهذا المستوى في يوم ما.

وبالعودة لكريم نيدفيد، صرح اللاعب "عكس ما قد يظنه البعض. تم تلقيبي باسم نيدفيد ليس بسبب مركزي لأني أصلا بدأت حياتي كظهير أيمن".

وأردف "تم تسميتي باسم نيدفيد بسبب شكل شعري في ذلك الوقت. لكن مع هذا اللقب جاءت خطوة مهمة في حياتي".

وأفصح "غير الكابتن سامح حفني طريقتي في اللعب. وكذلك مركزي في أرض الملعب وأصبحت ألعب في وسط الملعب. إما تحت رأسي الحربة أو كارتكاز".

وقال نيدفيد: "هذا المكان الواسع في وسط الملعب بات مسؤوليتي. وأنا فخور بأني ألعب بشكل جيد مع حرس الحدود حاليا في هذا المركز".

العودة

وكشف كريم نيدفيد "أتمني العودة إلى الأهلي بيتي وفريقي الذي أعتز به. وأنا تحت أمره في أي وقت".

وتابع "ما يسعدني كذلك أني ألاحظ أن الطريق أصبح مفتوحا للاعبين صغار السن بنجاح رمضان صبحي وكريم بامبو ومحمد هاني".

وأكمل "بات الوضع داخل الفريق يؤكد أن اللاعب ليس بسنه بل بقدرته على العطاء".

مكان آخر

لكن ماذا لو لم يطلب الأهلي استعادة كريم، يجيب نيدفيد "سوف أشق طريقي سواء مع حرس الحدود أو أي فريق أخر".

وعن احتمالات لعبه للزمالك أوضح " لو لم أعد للأهلي وجاء لي عرض من الزمالك سأفكر فيه بجدية بدون أدني شك".

وأتم "وقتها من الممكن أن أوافق عليه طالما لم أجد لي فرصة في الأهلي".