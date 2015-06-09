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الحكم بإعدام 11 متهما في مذبحة بورسعيد وبراءة 21 آخرين

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الحكم بإعدام 11 متهما في مذبحة بورسعيد وبراءة 21 آخرين الحكم بإعدام 11 متهما في مذبحة بورسعيد وبراءة 21 آخرين

قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالإعدام على 11 متهما في قضية مذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 مشجع للنادي الأهلي.

كم قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ10 آخرين.

وعاقبت المحكمة عصام سمك مدير أمن بورسعيد وقت الكارثة والعقيد محمد سعد مسؤول الأمن باستاد بورسعيد بالسجن المشدد لـ5 سنوات.

فيما قررت المحكمة براءة 21 متهما آخرين.

وجاء الحكم في إعادة لمحاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسؤولي المصري في الأحداث التي تلت مباراة الأهلي والمصري في استاد بورسعيد، وراح ضحيتها 74 من مجموعة "أولتراس أهلاوي".

وصدر الحكم في 26 يناير من عام 2013 بإحالة أوراق 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتي، قبل أن يتم إعادة المحاكمة.

وفي 19 أبريل الماضي، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد بإحالة أوراق 11 متهما إلى فضيلة المفتي.

وحددت المحكمة جلسة 30 مايو للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين. لكن قاضي الجنايات قرر مد أمد الحكم لمدة 10 أيام.

واليوم الثلاثاء، صدر الحكم بإعدام 11 متهما، بعد وصول الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في الحكم.

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