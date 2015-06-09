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الجهة الإدارية تطلب من الإسماعيلي تفسيرات حول الطرف الثالث في التعاقدات

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الجهة الإدارية تطلب من الإسماعيلي تفسيرات حول الطرف الثالث في التعاقدات الجهة الإدارية تطلب من الإسماعيلي تفسيرات حول الطرف الثالث في التعاقدات

طلبت الجهة الإدارية في الإسماعيلية من النادي الإسماعيلي التعرف على أسباب تدخل طرف ثالث في تعاقداته مع اللاعبين الأجانب وحصوله على مقابل مادي لإتمام تلك الصفقات.

وكانت الجهة الإدارية قد تلقت محضر اجتماع مجلس إدارة النادي من أجل بحثه واعتماده ولكنها سجلت عددا من الملاحظات طلبت تفسير بها من المسؤولين بالنادي.

حيث طلبت الجهة الإدارية التعرف على السبب في أن تتم تعاقدات النادي مع اللاعبين الأجانب في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة من خلال شركة تسويق وليس مع أنديتهم بشكل مباشر.

وكان النادي الإسماعيلي قد تعاقد مع كل من الغانيين إيمانويل بناهينى وأنوبا والنيجيرى كينيث خلال فترة التعاقدات الأخيرة.

ورأت الجهة في مطالبتها ضرورة حصولها على تأكيدات من السفارات المصرية في بلدان هؤلاء اللاعبين على أن شركات التسويق موجودة وقائمه بالفعل.

كما طلبت الجهة الإدارية من النادي الإسماعيلي التعرف على مصير صفقة جون أنطوى وتاريخ الدفعات التي دخلت منها في حسابات النادي ومن لم يتم الحصول عليها حتى الآن وتاريخ دخولها للحسابات.

وطلبت الجهة الإدارية في خطابها التعرف على أسباب عدم توقيع كل من بديع أبو على ووليد الكيلاني عضوا مجلس الإدارة على محضر الاجتماع.

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