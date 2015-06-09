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تقرير.. ناديان بالدوري الإنجليزي الممتاز يرغبان في ضم المحمدي

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تقرير.. ناديان بالدوري الإنجليزي الممتاز يرغبان في ضم المحمدي تقرير.. ناديان بالدوري الإنجليزي الممتاز يرغبان في ضم المحمدي

أفاد تقرير صحفي إنجليزي نشرته صحيفة (ليفربول إكو) بأن ناديا إيفرتون وأستون فيلا يرغبان في ضم اللاعب المصري أحمد المحمدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحمدي رفض العودة للعب في مرة أخرى مصرحا بأنه لا يوجد نادي مصري قادر على تحمل راتبه وأنه يسعى للاستمرار فترة أطول في الملاعب الأوروبية.

وأكدت الصحيفة أن الدولي المصري قد يرحل عن صفوف فريقه الحالي هال سيتي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى بإنجلترا الموسم المنصرم.

وسبق للمحمدي اللعب في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا مع هال سيتي موسم 2012-2013، وقاد الفريق وقتها للصعود للدوري الممتاز بمشاركته في جميع اللقاءات عدا مواجهة بلاكبول بالدور الثاني.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 129 مباراة مع فريق هال سيتي أو "النمور" بعد الانتقال من فريق سندرلاند عام 2012. وكان قد انضم للأخير من نادي إنبي عام 2010.

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