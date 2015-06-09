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لعبة في الجول – ميدو يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من المعتزلين

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لعبة في الجول – ميدو يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من المعتزلين لعبة في الجول – ميدو يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من المعتزلين

لو بإمكانك إعادة لاعب واحد من الاعتزال حتى ينقذ فريقك المفضل، من سيكون؟ شاركنا الإجابة في التعليقات لكن قبل أن تفعل ذلك فلتتعرف على اختيار أحمد حسام "ميدو".

المدير الفني السابق للزمالك ورئيس قطاع الناشئين حاليا أجاب على السؤال الذي يطرحه FilGoal.com على نجوم اللعبة في الكرة المصرية.

ويجيب ميدو "اللاعب المعتزل الذي يحتاجه الزمالك حاليا؟ هو لاعب يحتاجه أي فريق دائما وأبدا".

وأفصح "أحمد الكأس طبعا".

وأكمل "كان لاعبا غير عادي بكل المقاييس".

وكان ميدو قد أجاب على سؤال أخر من FilGoal.com عن أحرف 4 لاعبين سيتصل بهم لو لديه مباراة في ملعب كرة خماسية.

لو فاتتك تلك الحلقة، فلتضغط على هذا الرابط لتتعرف على اختيارات ميدو.

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فيديو اليوم السابع