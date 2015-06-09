العشري بعد التوقيع للشعب الإماراتي: أسعى لعودة الكوماندوز لسابق عهده

أعرب طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق الشعب الإماراتي عن سعادته بتولي تدريب الفريق وأكد أنه سيسعى لإعادة النادي الملقب بـ"الكوماندوز" لسابق عهده.

وأعلن نادي الشعب عبر موقعه الرسمي التعاقد مع المدرب المصري طارق العشري لمدة موسم واحد، بعدما رحل الأخير عن نادي إنبي عقب تقلص حظوظه في استمرار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز مع النادي البترولي بالخسارة أمام حرس الحدود 4-2 يوم الجمعة.

وقال العشري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الشعب:"سعيد بالانضمام لهذا الصرح الكبير والعريق الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة".

وأضاف "سأسعى جاهدا لعودة الكوماندوز لسابق عهده وتثبيت أقدامه في دوري الخليج العربي. يجب أن نستعد بشكل جيد وأن نعيد للفريق شخصيته المعهودة. الفريق يحتاج للتدعيم ببعض اللاعبين المحليين والأجانب، فلابد من الاستفادة من ثروة النادي الحقيقية المتمثلة في أبناءه".

وسيتعين على العشري إعادة الفريق لدوري الخليج العربي (الدوري الممتاز بالإمارات) الموسم المقبل، إذ ينشط الفريق حاليا بالدرجة الأدنى بعد هبوطه موسم 2013-2014.

وكان للعشري تجربة تدريبية وحيدة سابقة خارج مصر مع فريق أهلي بني غازي الليبي موسم 2013-2014، الذي استطاع فيه تجريد النادي الأهلي من لقبه بدوري أبطال إفريقيا بإقصائه من دور الـ16.