نائلة جبر تستقبل أعضاء اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية لقاءا ثنائيا مع نظيرتها السودانية بمقر وزارة الخارجية اليوم 7 يونيو الجاري، في إطار تبادل الرؤى والخبرات بين اللجنتين، أخذا في الاعتبار العلاقة الخاصة بين مصر والسودان.

وحرص أعضاء الوفد السوداني خلال اللقاء على التعرف على التجربة المصرية في مجال إنشاء اللجنة الوطنية كإطار مؤسسي لتنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

استهلت السفيرة نائلة جبر اللقاء بالترحيب بأعضاء اللجنة الوطنية السودانية، وقدمت شرحا وافيا للقرار المنشئ للجنة وولايتها والأنشطة المنوطة بها، مبرزة تبعية اللجنة لمجلس الوزراء بحيث يتسنى لها التنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بشخصيتها الاعتبارية، ومشيدة بالدعم الذي تحظى به من قبل وزارة الخارجية التي تستضيف مقر اللجنة.

من ناحية أخرى أبرزت المحاور الأربعة التي يقوم عليها عمل اللجنة وهي المحور التشريعي، التوثيق وإجراء الدراسات، التوعية، والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي. هذا، و اختتمت رئيسة اللجنة الوطنية المصرية اللقاء بالتأكيد على استعداد الجانب المصري لتقديم كافة الخبرات المتاحة والدعم الفني اللازم لنظيرتها السودانية من أجل خدمة فضية مكافحة الهجرة غير الشرعية في البلدين.