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وزيرا السياحة والتعليم الفني يبحثان رفع كفاءة خريجي المدارس الفندقية

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وزيرا السياحة والتعليم الفني يبحثان رفع كفاءة خريجي المدارس الفندقية وزيرا السياحة والتعليم الفني يبحثان رفع كفاءة خريجي المدارس الفندقية

ترأس وزيرا السياحة المهندس خالد رامي، والتعليم الفني الدكتور محمد يوسف جلسة مباحثات موسعة، بحضور ممثل عن وزارة التعليم العالي، وأليكس كيرياكيدس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماريوت العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديفيد ليمان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ماريوت العالمية، وستيفين كارفال مساعد عميد كلية الادارة الفندقية بجامعة كورنيل الامريكية ،وحسين بدران مستشار وزير السياحة واتحاد الغرف لتنمية الموارد البشرية والتدريب وحفوظ على رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة، ود.صابر سليمان مستشار وزير التعليم الفنى والخبير السياحى على عبدالعزيز، ورشا العزايزى المتحدث باسم وزارة السياحة.

      تطرق الاجتماع إلى أهمية رفع مهارات وكفاءة العاملين فى مجال السياحة، من خلال رفع مستوى المدارس الفنية السياحية، والتركيز فى التدريب على الموظفين الجدد والمستويات الإدارية وعمال الفنادق.

     شدد وزير السياحة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة الجادة للبرامج التدريبية والتقييم المستمر بشكل دوري بما يضمن فعاليتها، مضيفاً أن الجهود متواصلة لاستمرار أنشطة مشروعات وبرامج التنمية البشرية والتدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية التى يتم تنفيذها بالمحافظات السياحية المختلفة.

أشار  وزير السياحة أن هناك تعاون وثيق بين وزارتي السياحة والتعليم الفني بما يستهدف إصلاح منظومة التعليم والتدريب السياحى وأن هناك 15 مليون يورو مقدمة كمنحة تم رصدها لتطوير برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.

و طرح وزير التعليم الفنى فكرة أن ترعى شركة ماريوت العالمية وجامعة كورنيل عدد من المدارس الفندقية وذلك لتأهيل الخريجين لسوق العمل .

و استعرض ممثل جامعة كورنيل فرص التعاون فى مجالات التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية التى تقدمها مدرسة الإدارة الفندقية بالجامعة، لافتا إلى أنه دائما ما يزور ولديهم رغبة فى تعزيز التعاون مع الجانب المصرى.

يذكر أن برنامج كورنيل الالكترونى هو برنامج ضمن إتفاقية التدريب الفندقى التى وقعها الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى 30 سبتمبر 2007 مع جامعة كورنيل للفندقة بهدف الاستعانة بالخبرات المتميزة التى تقدمها جامعة كورنيل إلى مصر بهدف تحقيق مزيد من التطوير ورفع مستوى التعليم فى مجال السياحة والضيافة على جميع المستويات.

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