بالصور مسلسل "فتنة زمانها" ينتهي من عمليات التصوير الأسبوع المقبل

نفت شركة "المهرة" المنتجة لمسلسل "فتنة زمانها" وبشكل قاطع أن يكون نجوم وممثلو مسلسل "فتنة زمانها" قد أضربوا عن العمل قبل أسبوع، وجاءت المعطيات الجديدة لتؤكد أن الإضراب لم يحصل، بدليل مواصلة كل الممثلين للتصوير واقتراب عمليات التصوير من الانتهاء بشكل كامل في غضون أيام.

منتج العمل، السيد عاصم العوا، وفي تصريحات خاصّة يؤكد أن كل ما أشيع عن إضراب من قبل الممثلين الأسبوع الماضي كان عارياً عن الصحة، وأن الجميع حصلوا على أجورهم المتفق عليها، نافياً علمه بالجهة التي أطلقت تلك الشائعة قبل أيام والهدف من وراء ذلك.

وأكد العوا أن فريق العمل حصل على يومي استراحة من التصوير، واستأنف بعدها التصوير بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن أسبوعاً واحداً يفصل الجميع عن نهاية التصوير.

وكان نجم العمل أحمد الأحمد نفى الأسبوع الماضي في تصريحات، وقوع أية مشكلة بين الممثلين والجهة المنتجة، وأن الأمور على أفضل ما يرام وأنه مستمر في التصوير حتى آخر مشهد دون أي خلاف يذكر كما أشيع.

بدوره، صادق النجم المصري أحمد راتب، أحد نجوم العمل على كلام العوا، مؤكدا أن سير العمليات جار على قدم وساق، وبأن الشركة التزمت مع الجميع بوعودها.

وقال: "توقفنا يومين بالفعل كاستراحة وليس من قبيل الاعتراض على شيء، واليوم تجري الأمور على ما يرام".

وختم: "حتى أن الحلقات الأولى من المسلسل تحولت للمونتاج للحاق بأول يوم من شهر رمضان حيث سيكون العرض على عدة شاشات".

مسلسل "فتنة زمانها" هو أول مسلسل كوميدي عربي يتم تصويره في أبو ظبي ويتناول حكاية عائلة سورية تلجأ للإمارات وتسكن في منتجع يديره ابنها، ويشارك فيه نخبة من نجوم سورية ومصر والخليج ولبنان، وفي مقدمتهم سامية جزائري، وحسام تحسين بك، وأحمد راتب، ومديحة كنيفاتي، ومحمد الأحمد وآخرون.

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