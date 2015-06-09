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فايز المالكي يستقبل النجوم في سهرات كوميدية في "ألو فايز" على MBC خلال رمضان

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فايز المالكي يستقبل النجوم في سهرات كوميدية في "ألو فايز" على MBC خلال رمضان فايز المالكي يستقبل النجوم في سهرات كوميدية في "ألو فايز" على MBC خلال رمضان

الثلاثاء 09-06-2015 12:47

في مشاركات خاصة لنجوم الفن والرياضة وأهل الصحافة والإعلام وسواهم من المشاهير والشخصيات العامة، وعبر تفاعلٍ مباشر مع الجمهور وتلقّي الاتصالات على الهواء، يطلّ النجم فايز المالكي حصرياً على MBC في برنامج "ألو فايز" خلال شهر رمضان، ليُضفي جواً من الكوميديا وخفة الظلّ إلى جانب الجوائز القيّمة والفوز اليومي.
وضمن "اسكتشات" قوامها الفكاهة والضحكات القلبية، يستحضر المالكي شخصية "مناحي" الكوميدية المحبّبة، ليطرح من خلالها أسئلة متنوعة على الجمهور والمشتركين في البرنامج. وحول ذلك يقول المالكي: "سيكون "ألو فايز" بمثابة مسرحية يومية تُضفي الضحكة والابتسامة على وجوه المشاهدين، وتؤهّلهم للفوز بجوائز قيّمة ومتنوعة طيلة الشهر الكريم".
ويصف المالكي هذه التجربة بـ "الرائعة بالرغم من كونها صعبة جداً ودقيقة.." ويضيف: "يتيح لي البرنامج أن ألتقي جمهور MBC مجدداً، بعد نحو خمس سنوات من غيابي عنه". وحول خوضه غمار البرامج التفاعلية المباشرة للمرّة الأولى، يقول المالكي: "سبق وأن قدّمتُ عدّة برامج خلال السنوات الماضية، لكنها فعلاً المرّة الأولى التي أخوض فيها تجربة البرامج المباشرة والتفاعلية مع الجمهور خلال الشهر الكريم".

وحول طبيعة البرنامج وضيوفه، يقول المالكي: "أعدُ الجمهور بحلقات مميّزة قوامها خفة ظلّ ضيوفها والمشاركين فيها، إضافة إلى الجوائز القيّمة العينية والنقدية". ويضيف: "يتضمّن البرنامج مشاهد تمثيلية يُطرح من خلالها عدد من الأسئلة على المشاهدين، وعليهم معرفة الإجابات الصحيحة، ليتمكّنوا من الفوز". ويصف المالكي البرنامج ممازحاً: "يمكن اعتبار "ألو فايز" بمثابة برنامج لاكتشاف المواهب أيضاً، لأن الضيوف سيطلقون العنان لمواهبهم الفنية والغنائية، إذ سيطلّون بطريقة مغايرة لتلك التي يعرفها عنهم الجمهور!"
وحول المَشاهد التمثيلية التي يتضمّنها البرنامج، يقول المالكي: "صوّرنا تلك المشاهد في المملكة العربية ، وهي عبارة عن 30 مشهداً، لا يتجاوز الواحد منها مدّة الـ 3 دقائق، ويشارك فيها مجموعة من الممثلين السعوديين.. هذا بالطبع يضعني أمام مسؤولية كبيرة، ويجعلني أجتهد وأتعب بشكل مضاعف لظهور الحلقات بالشكل الذي نتمنّاه جميعاً." ويختم المالكي: "كل ما يهمّنا كفريق عمل هو نجاح البرنامج، وهذا النجاح لن يكون حكراً على أحد بل هو نجاح لفريق "ألو فايز" ولـ MBC التي أودّ أن أتوجّه إلى القيّمين عليها بالتحية والشكر لمنحي فرصة لقاء المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، وأنا سعيد لظهوري على شاشة كل العرب مجدّداً، خلال أيام الشهر الفضيل".
يُعرض " برنامج "ألو فايز" على MBC.. خلال رمضان.

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سيدتي

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