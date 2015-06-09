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الفيديو: داليا البحيري تستبدل النشيد الوطني المصري بـ"بشرة خير"

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الفيديو: داليا البحيري تستبدل النشيد الوطني المصري بـ"بشرة خير" الفيديو: داليا البحيري تستبدل النشيد الوطني المصري بـ"بشرة خير"

الثلاثاء 09-06-2015 12:25

أثارت الممثلة المصرية داليا البحيري غضب جمهورها في لظهورها في برومو مسلسلها الجاري تصويره حالياً "يوميات زوجه مفروسة أوي"، لاستبدالها النشيد الوطني المصري بأغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، حيث ظهرت الأغنية في البرومو كما لو أنها النشيد الوطني، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطاولاً على النشيد، فيما دافع آخرون عن داليا مؤكدين أنّها لم تقصد الاستخفاف وأن العمل كوميدي يحتمل وجود إيفيهات.

شاهدوا برومو مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"

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