ريهام سعيد تفتح النار على كل الجبهات والعمايري يجسّد سيرة حياة الوسوف

إستضافت الفنانة أروى الإعلامية ريهام سعيد والممثل عبد المنعم العمايري، في الحلقة قبل الأخيرة من برنامجها "خليها علينا".

ريهام تحدثت في البداية عن ميلها لارتداء اللون الأسود، وقالت إنها كانت تفعل ذلك في البداية، بسبب وزنها الزائد، ومع الوقت صار اللون المفضل عندها مشيرة إلى ان معظم ملابسها بهذا اللون.

ريهام وحسابها في البنك

ريهام المتزوجة والمطلقة 3 مرات، هي أم لولدين يوسف (17 عاما) وأمينة ( 15 عاما)، وفي هذا الإطار أشارت إلى أن ولديهما ينزعجان من الشائعات التي تطالها، ولكنهما لا يطلبان منها التخلي عن عملها لأنهما يعرفان أنها "الماما والبابا" في حياتهما وبأنها تعمل من أجلهما.

كما أشارت إلى أن حسابها صفر في المصرف، بالرغم من أنها الإعلامية الأعلى أجراً في مصر، وقالت "قد أوقّع على عقد عمل لمدة 7 سنوات ومن دون أي مقابل مادي".

سبب خلافها مع توفيق عكاشة

عن خلافها مع الإعلامي توفيق عكاشة، الذي قال إنها "تطهو الحمام المحشي بشكل كويس"، قالت ريهام "هو ينزعج مني دائماً، ويعود سبب خلافه معي، الى اليوم الذي استضفته فيه أثناء حكم الأخوان، ومن بين الأسئلة التي طرحتها عليه، سؤال يتعلق بحكم قضائي، فقال لي "هو حكم نفقة من سيدة تزوجتها نصف ساعة وطلقتها وهي تدعي أن لي ابن منها"، وفي اليوم التالي حضرت تلك السيدة وطالبت بحق الرد فقبلت، ويومها قالت عنه أشياء كثيرة، ولذلك قرر الإنتقام مني منذ عامين ونصف ولا يزال مستمراً في إنتقامه، وحتى الموظفين الذين يعملون عنده و"شغّالات البيت" يريدون الإنتقام مني.

وتابعت" لا يوجد لديه ما يقوله في برنامجه ولذلك "بيعمل استكتشات لكي يضحك الناس".

ولان كلامه يتضمن إيحاءً جنسياً، وهذا أمر غير لطيف، ردت ريهام "يصبح الأمر غير لطيف عندما أتكلم أنا على أحد".

ريهام سعيد: أنا أهمّ من الرؤساء

وعما إذا كان الطلاق، قد تحول الى نقطة ضعف في حياتها، قالت" أنا مثالية. لا أدخل في علاقات غير شرعية، وارفض الزواج العرفي. حياتي كلها في الضوء و"وبعمل كل حاجة حلال".

ورداً على الإنتقادات التي طالت حلقة ىالسحر والشعوذة، قالت ريهام " أنا لم أر إنتقاد. بل تجاوباً في مصر. من هو الإعلامي الذي نجح في "إجلاس" كل الناس في بيوتهم، وكل الذين يقلدونني فاشلون".

وعن فيديو تقليدها بطريقة كاريكاتورية في برنامج "شظايا الخير"، ردت ريهام "أحببت الكاريكاتور وحتى الصوت. الكاريكاتور يستعمل عادة للشخصيات المهمة والرؤساء وأنا أهم من الرؤساء".

الأولى في مصر

أما عن سبب تعديها على مساعد المخرج، فقالت" قبلها فتحت دماغ أحد وقبلها مش عارفة عملت ايه". وأضافت "صدر حكم ببراءتي، لكن مساعد المخرج استأنف الدعوى، وتغيبت عن المحكمة بسبب المرض، وعندما يكون هناك استئناف ويحصل غياب تستمر العقوبة".

عن سبب رفضها لعروض التمثيل، أوضحت ريهام" أنا احب التمثيل ولكن إما "أعمله صح أو بدون أفضل". والناس ترفض الفصل بين ريهام الإعلامية وريهام الممثلة.

عن قولها أنها الرقم واحد في مصر الذي فيه تهميش للإعلاميتين لميس الحديد ومنى الشاذلي، ردّت ريهام "لست أنا من يقول هذا الكلام. منى ولميس لا تلعبان في منطقتي. انا أكثر إعلامية متابعة في مصر، ومنى ولميس أكبر من أن أقول عنهما انهما جيّدات".

ريهام وهيفا وهبي

عن تعليقاتها التي طالت هيفا وهبي بسبب ملابسها الجريئة، أوضحت ريهام" هيفا جميلة زيادة عن اللزوم وروحها حلوة ولطيفة وهي ليست بحاجة أن تظهر بالفستان الذي أطلت فيه في أحد البرامج على إحدى القنوات، وهذا الأمر ينقّص منها ولا يضيف اليها. الناس تحبها وهي بطلة أفلام ومسلسلات ولكنها "بتعمل حاجات مش محتاجة تعملها".

عن سبب تعديّها على الداعية خالد الجندي، أجابت ريهام" أنا لم أعتدِ عليه بل هو من فعل ذلك. هل يحق لشيخ أن "يغتاب" سيدة، هل هكذا يقول الدين! هو تكلم عني بطريقة سيئة، وأنا لم أقل عنه داعراً. "أنا مؤدبة وهو كلا". وتابعت "هو أقل من أن أقول له أي شيء، ولا ينفع أن أقول عنه شيخ".

ماذا بين عبد المنعم العمايري وعابد فهد؟

الفنان عبد عمايري أوضح في البداية التصريح الذي كان قد وجهه للفنان عابد فهد وقال" عابد من أعز أصدقائي، وأنا معجب به كممثل، هو قال، بسبب حرصه عليّ، بأن نجوميتي تأخرت، وأنا رددت بأن نجوميته هي التي تأخرت، لأنه يكبرني بعدة سنوات".

وعن مشاركته في رمضان في 5 مسلسلات وإمكانية أن يتسبب هذا الامر بتشتت المشاهد، رد العمايري "الحمد لله أنني أملك القدرة على التنويع ولست ممثل الدور الواحد. أدواري ليست متشابهة بل أنا ممثل "ستاندر" ويكمنني أن أقدم كل الأدوار".

العمايري يردّ على سامر المصري

كما رد العمايري على الممثل سامر المصري، الذي قال انه هو من علّمه التقليد، وأنه اعتذر عن المشاركة في برنامج "شكلك مش غريب" ورشحه لأن يكون مكانه، وقال" انا لست مقلداً، بل أنا أتقص الشخصيات. كل شخص لديه مبررات لكي يقول كلاماً معينا وأنا لا أتدخل في التفاهات. هو قدم شخصية "العكيد" في مسلسل "باب الحارة"، ونحنا اليوم نذكره في هذا البرنامج وذكرنا الناس به".

العمايري أشار أن سلافة معمار وقصي خولي وباسل خياط، كانوا طلابه ولأنه أستاذ وأكاديمي إستغرب الكثيرون مشاركته في برنامج "شكلك مش غريب"، وأضاف "بعد تقليدي للوسوف، إتصل بي في اليوم التالي وشكرني واتفقنا على أن أجسد سيرته الذاتية في مسلسل تلفزيوني".

الانسحاب من "أرض النعام"

العمايري أكد أنه طبّاخ ماهر كما أنه يحب أن يمضي "الصبحية" مع زوجته أمل عرفة، وقال "انا أحب النهار ولست شخصاً ليلياً، وعندما أستيقظ صباحاً أشعر بالتفاؤل وأنسى كل ما حصل معي في اليوم الذي سبقه".

عن سبب إعتذاره عن عمل لم "أرض النعام" في مصر في حين أن كل الممثلين يتمنون العمل فيها، أوضح "أنا لم أعتذر على العمل. المخرج محمد سامي هو الذي اتصل به وعرض علي العمل، وأنا وافقت حتى أننا حددنا موعد التصوير، ولكنه تراجع عن العمل في اللحظة الاخيرة، فاضطررت للإنسحاب لأن اتفاقي كان معه".

العمايري أشار إلى أنه لا بعيش "عقدة التمثيل في مصر" وأوضح" مصر بلد 90 مليون نسمة ويهمني أن يشاهدني المصريون في الدراما، ولكنني أريد أن أكون رقماً اساسياً فيها وليس أي رقم".