هيلين ميرين تفوز بالجائزة الأهم في حفل Tony Awards

حصدت الممثلة البريطانية الشهيرة Helen Mirren جائزة أفضل ممثلة مسرحية عن دور الملكة إليزابيث الثانية في مسرحية "ذي أودينس"، في الدورة التاسعة والستين لجوائز Tony Award.

ووصفت Helen فوزها بجائزة أفضل ممثلة بأنّه "شرف عظيم"، مشيرة إلى أنها بعد فوزها بجائزة توني، وهي أرفع جائزة تقدّم في برودواي، وبجائزة إيمي وجائزة الأوسكار تودّ أن تفوز بجائزة جرامي التي تمنح للموادّ المسجلة.

وفازت مسرحية " Fun Home" بجائزة أفضل مسرحية موسيقية، فيما حصل Michael Cerveris على جائزة أفضل ممثل في مسرحية موسيقية.

واستطاعت المسرحية البريطانية " The Curious Incident of the Dog in the Night-Time"، عن قصة صبي عبقري في الرياضيات ويعاني من متلازمة اسبرجر، الفوز بـ5 جوائز، بينها أفضل مسرحية وأفضل مخرج وأفضل ممثل لـAlex Sharp.

وحصلت مسرحية " The King and I"على جائزة أفضل إعادة لمسرحية موسيقية، بينما فازت مسرحية "Skylight" بجائزة أفضل إعادة لمسرحية قديمة.

أما Kelli O’Hara فقد حصلت على جائزة أفضل دور أول بعمل موسيقي " The King and I".

وتخلل الحفل الذي أقيم بقاعة راديو سيتي ميوزيك هوول في نيويورك عرض مقاطع من بعض المسرحيات الاستعراضية التي رُشِّحت للجوائز.

Helen Mirren هي امرأة من ذهب