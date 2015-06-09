بالصور.. «زيادة» يوزع رؤوس ماشية على المُستحقين بالمنيا

وزع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم “الثلاثاء” عدد من رؤوس الماشية على المواطنين المُستحقين، والأكثر احتياجاً مادياً واقتصادياً بمركز أبو قرقاص، وذلك بمقر الإدارة الزراعية، وقد رافقه في ذلك المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة، ومحمد عبد الرحيم، رئيس المدينة.

وأوضح المحافظ، أن رؤوس الماشية مُقدمة من رئاسة الجمهورية بالتعاون مع “القوات المسلحة، مؤسسة مصر الخير، وزارة الزراعة، صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان”، وقد تم القيام بدراسات اجتماعية بواسطة عدة لجان من المحافظة والوحدات الاجتماعية بالمدن والقرى، ومديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد المُستحقين من كل قرية، وذلك في إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع القرى،موضحاً حرصه على مشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المشاريع، التي تسهم في دعم دخل هذه الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد المحافظ على أن التكافل الاجتماعي حق لكل مواطن، يحتاج إلى الدعم والمُساعدة، وأن الدولة بمؤسساتها المُختلفة، تسعى لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا،ً والتي تحتاج إلى الرعاية والدعم والاهتمام، كما تفقد المحافظ، وحدة استنبات الشعير بإدارة أبو قرقاص الزراعية.

وقال أحمد صلاح، مدير مكتب المنيا، لمصر الخير، إنه قد تم تخصيص عدد 1250 رأس ماشية للمحافظة، ل3 مراكز، وهي مغاغة والعدوة وأبو قرقاص، وتم إنهاء التوزيع بمركزي مغاغة والعدوة، لمساعده المستفيدين في تحسين مستوى معيشتهم، بواقع 500 بمركز مغاغة، و400 بمركز العدوة، و350 بمركز أبو قرقاص، موضحاً أنه تم اليوم “الثلاثاء”، تسليم 100 رأس، وسيتم تسليم باقي الكمية المُخصصة لمركز أبو قرقاص عقب شهر رمضان، كما تم تسليم المُستفيدين التغذية الخاصة بها مجاناً لمدة ستة أشهر، وتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مديرية الطب البيطري، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.