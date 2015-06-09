البروتين مش لحمة وبس إديها كشرى وعدس وسمك

البروتين من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ويجب أن يحتوى النظام الغذائى اليومى على حصة مناسبة من هذا العنصر، ومن المفاهيم الخاطئة والشائعة عن البروتين، أن اللحوم الحمراء هى المصدر الأقوى للحصول عليه.

ويؤكد أخصائى التغذية خالد يوسف أن هناك العديد من المصادر الأخرى للبروتين، والتى لا تقل أهمية عن اللحوم الحمراء، بل تمثل بديلاً أفضل للجسم.

ويوضح يوسف أن البروتينات المركبة التى يحتويها على سبيل المثال طعام كالكشرى، قد تمد الجسم بقدر مضاعف من البروتين والطاقة، أكثر من تلك التى يحصل عليها عند تناول شريحة من لحم البقر على سبيل المثال.

كما يعد العدس بديلاً نباتيًا للبروتين الحيوانى، هذا بجانب احتوائه على عدد كبير من الفيتامينات التى تفتقر لها اللحوم الحمراء.

الأسماك أيضًا تعد بديلاً صحيًا عن اللحوم الحمراء، فبجانب احتوائها على نسبة جيدة من البروتينات، فهى تحتوى أيضًا على عنصر الأوميجا 3 والذى يعمل على منع تجلط الدم وحماية الشرايين من الانسداد والتصلب.

وفى النهاية يؤكد يوسف أن الاعتماد بشكل كامل على اللحوم الحيوانية فى الحصول على عنصر البروتين، أمر غير مستحب ويتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض مع تقدم السن، أهمها النقرس وأمراض الشرايين، والحل يكمن فى التنوع بين البروتين الحيوانى والنباتى على مدار الأسبوع، على ألا تقل حصة البروتين النباتى عن مرتين إلى ثلاثة يوميًا.