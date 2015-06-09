حمدان بن محمد يعتمد قرارات تعيين 4 مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس بتعيين أربعة مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2015 على تعيين الدكتور السيد محمد السيد حمدي الهاشمي، مديراً تنفيذياً لقطاع البرامج والخدمات الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، والقرار رقم 18 لسنة 2015 على تعيين ثاني عبدالله بن جرش، مديراً تنفيذياً لقطاع الخدمات المؤسسية في الهيئة.

كما اعتمد سمو ولي عهد دبي القرار رقم 19 لسنة 2015 بتعيين حريز المر بن حريز، مديراً تنفيذياً لقطاع التخطيط والتطوير، والقرار رقم (20) لسنة 2015 بتعيين ميثاء محمد الشامسي، مديراً تنفيذياً لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع في دبي.

ويُعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

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