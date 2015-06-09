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تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق الدائرى بالفيوم

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شنت فرق العمل الميدانى الخاصة بمتابعة أعمال النظافة وإزالة حالات التعدى ورفع الإشغالات بطول الطريق الدائرى حول مدينة الفيوم.

وشنت شرطة المرافق حملة إزالات مكبرة صباح اليوم، وتمكنت من إزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية والبناء على الطريق الدائرى فى المسافة بداية من مدخل منطقة قحافة حتى مدخل العزب، كما قامت بإزالة عدد من الإشغالات بوسط الطريق من الباعة الجائلين بداية من مدخل زاوية الكرادسة وحتى مدخل منطقة قحافة.

كما تمكنت حملة فرق العمل الميدانى بالتعاون مع شرطة المرافق من القاء القبض على عدد 2سائقين لعدد 2 جرار زراعى، وتم تحرير محاضر للمخالفة وغرامة نحو 1000 جنيه للمخالفة الواحدة فى القاء المخلفات بالدائرى تم دفعها فورا.

كما تمكنت الحملة من إزالة عدد من باكيات بيع الفاكهة مقامة بالمخالفة بالجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

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