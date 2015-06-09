محافظ المنيا يوزع رؤوس ماشية على المستحقين بمركز أبو قرقاص

وزع اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عدد من رؤوس الماشية على المواطنين المستحقين والأكثر احتياجا مادياًَ واقتصادياً بمركز أبوقرقاص، وذلك بمقر الإدارة الزراعية ، يرافقه المهندس كامل شاهين وكيل وزارة الزراعة ومحمد عبد الرحيم رئيس المدينة.

وأوضح المحافظ أن رؤوس الماشية مقدمة من رئاسة الجمهورية بالتعاون مع القوات المسلحة، ومؤسسة مصر الخير، ووزارة الزراعة وصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، وقد تم القيام بدراسات اجتماعية بواسطة عدة لجان من المحافظة والوحدات الاجتماعية بالمدن والقرى ومديرية التضامن الاجتماعى لتحديد المستحقين من كل قرية، وذلك فى إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع القرى، موضحًا حرصه على مشاركة الأهالى فرحتهم بهذه المشاريع التى تسهم فى دعم دخل هذه الأسر وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد المحافظ على أن التكافل الاجتماعى حق لكل مواطن يحتاج إلى الدعم والمساعدة وأن الدولة بمؤسساتها المختلفة تسعى لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً والتى تحتاج إلى الرعاية والدعم والاهتمام، كما تفقد المحافظ وحدة استنبات الشعير بإدارة أبوقرقاص الزراعية.

من جانبه، قال أحمد صلاح مدير مكتب المنيا لمصر الخير، إنه تم تخصيص 1250 رأس ماشية لـ3 مراكز بالمحافظة هى مغاغة والعدوة وأبوقرقاص، وتم إنهاء التوزيع بمركزى مغاغة والعدوة لمساعدة المستفيدين فى تحسين مستوى معيشتهم، بواقع 500 بمركز مغاغة و400 بمركز العدوة و350 بمركز أبوقرقاص.

وأوضح أنه تم اليوم تسليم 100 رأس وسيتم تسليم باقى الكمية المخصصة لمركز أبوقرقاص عقب شهر رمضان، كما تم تسليم المستفيدين التغذية الخاصة بها مجانا لمدة ستة أشهر، وتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مديرية الطب البيطرى للتأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض.