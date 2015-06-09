بالصور.. محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية

سلم اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم شهادات التقدير والجوائز المالية على الطلاب المتفوقين والحاصلين على المراكز الأولى لهذا العام على مستوى المحافظة.

حضر اللقاء أحمد موسى وكيل مديرية التربية والتعليم وعمارة الشريف نقيب معلمى الإسماعيلية ومحسن أبو زيد الأمين العام لنقابة المعلمين.

وقال المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم، إن ترتيب الأوائل للشهادة الابتدائية لهذا العام على المحافظة قد شمل كلا من الطالب محمد سيد عبد الكريم إسماعيل من المجمع التعليم الحاصل على المركز الأول على المحافظة بمجموع درجات 4و299 درجة والثانى أمنية محمد سليمان حسان بمجموع 075و299 درجة من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى والثالث إنجى أحمد محمد عبد الفتاح من مدرسة دوحة الزمان بمجموع 05و299 درجة والرابع شذا محمود أحمد عبد الله من المجمع التعليمى بمجموع 05و299 درجة والخامس إيمان عبد الله عبد الجليل دياب من مدرسة صبيح بالقصاصين بمجموع 05و299 درجة والسادس شيماء محمد دياب على من مدرسة أبو سلطان النموذجية بمجموع 925و298 درجة والسابع سارة وليد عباس عفيفى من المجمع التعليمى بمجموع 9و298 درجة والثامن محمد محمود مرسى رجب من مدرسة المجمع التعليمى لغات 81و298 درجة والتاسع عبد الرحمن ناصر محمد حسن من مدرسة آمون الخاصة بمجموع 75و298 درجة والعاشر يوسف محمد السيد عبد الشافى هنداوى من مدرسة المنار لغات 2 بمجموع درجات 75و298 درجة .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن نسبة النجاح هذا العام فى الشهادة الابتدائية للطلاب الصم والبكم بلغت 82.25% وأن عدد الممتحنين 16 والناجحين 13 فى حين بلغت نسبة النجاح فى الابتدائية للمكفوفين 71% حيث تقدم للامتحانات هذا العام 7 طلاب نجح منهم 5 طلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن النسبة العامة للنجاح هذا العام فى شهادة الإعدادية المهنية 66% وتقدم للامتحانات عدد 122 وحضر منهم 117 وتغيب 5 طلاب وعدد الناجحين 80 طالبا وطالبة أما نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والبكم هذا العام فقد بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% حضر الامتحانات عدد 6 طلاب ونجحوا جميعا .

وأضاف المهندس سرور أن ترتيب الأوائل فى الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة هذا العام شمل كلا من الطالبة ريم شوقى عبد الباقى من مدرسة صفية زغلول الاعدادية بنات والتى حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 299 درجة وفى المركز الثانى الطالبة أروى محمود طلعت خضرى من مدرسة الطائف التجريبية اللغات بمجموع درجات 5و298 درجة والثانى مكرر الطلبة خلود عبد الحميد سليمان محمد من مدرسة التل الكبير الإعدادية بنات وحصلت على 5و298 درجة وفى المركز الثالث الطالبة يارا غريب السيد محمد حسين من مدرسة الإسراء والمعراج بالإسماعيلية بمجموع 298 درجة والرابع الطالبة إيمان أشرف حسين عبد الرحمن من مدرسة صفية زغلول الإعدادية بمجموع درجات 5و297 درجة والرابع مكرر عبد الرحمن طارق الراوى من مدرسة آمون الخاصة بمجموع 5و297 درجة والرابع مكرر الطالبة ندى سلطان محمد عبد الصمد من مدرسة صفية زغلول بمجموع 5و297 درجة والرابع مكرر الطالب مروان محسن خليل أبو المجد من مدرسة الخلفاء الراشدين بالإسماعيلية بمجموع درجات 5و297 درجة والرابع مكرر الطالبة ياسمينا محمد شوقى الطنطاوى من مدرسة القنطرة غرب الإعدادية بمجموع 5و297 درجة والرابع مكرر الطالبة هند أيمن إسماعيل محمد من مدرسة أم حبيب الإعدادية بالقصاصين بمجموع 5و297 درجة والرابع مكرر الطالبة ميزنا رضا وليم جاد من مدرسة الطائف التجريبية اللغات بمجموع درجات 5و297 درجة .



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جانب من الطلاب الأوائل



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المحافظ ووكيل وزارة التعليم اثناء اللقاء



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المحافظ يتحدث للطلاب



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المحافظ يكرم احد الأوائل



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المحافظ يكرم الأولى على الشهادة الإعدادية



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صورة جماعية للطلاب الأوائل