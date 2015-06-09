سلطات أسبانيا تصادر أموالاً بحوزة والدة كريستيانو

صادرت السلطات الأسبانية أموال والدة كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسباني وأفضل لاعب في العالم في مطار العاصمة الشهر الماضي بعد أن عثرت في حقيبة يدها على مبلع قدره 55 ألف يورو، بحسب صحيفة الموندو الأسبانية.

وأفادت تقارير بأن والدة رونالدو وتدعى دولوريس افيرو، 61 عاما، أوقفت أثناء انتظارها لرحلة عودتها إلى البرتغال.

وأفادت تقارير أن “افيرو” لم تستطع تفسير سبب حملها لهذا المبلغ الكبير أثناء رحلتها عندما استجوبتها السلطات، ما جعل السلطات توقفها حتى تدفع غرامة وتستكمل الأوراق المطلوبة التي بموجبها تستطيع حمل النقود.

ويقضي القانون الأسباني بضرورة أن يبلغ المسافر السلطات بأي مبلغ يتخطى 10 آلاف يورو وذلك ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال.

ولا توجه لمن يخالف تلك القاعدة أي تهمة جنائية ولكن تحرر ضده مخالفة إدارية.

وأوقفت السلطات والدة رونالدو في مطار باراخاس منتصف الشهر الماضي وغرمتها نحو 600 يورو لاستعادة الأموال التي صودرت.