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خبراء المفرقعات ينتقلون لمعاينة جسم غريب أمام لجنة ثانوية بالحوامدية

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خبراء المفرقعات ينتقلون لمعاينة جسم غريب أمام لجنة ثانوية بالحوامدية خبراء المفرقعات ينتقلون لمعاينة جسم غريب أمام لجنة ثانوية بالحوامدية
قالت الدكتورة بثينة كشك مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن خبراء المفرقعات انتقلوا منذ قليل لمعاينة جسم غريب عثر عليه أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات.

وأضاف كشك فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن المدرسة كانت تؤدى فيها الامتحان طالبة واحدة ضمن النظام القديم ، وخرجت بسلامة وجارى تمشيط المنطقة والكشف عن الجسم الغريب الذى عثر عليه أمام المدرسة.
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