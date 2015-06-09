عدلى حسين مازحا: "خلى بالك من المنوفى واوعى تتخانق معاه ليجى رئيس"

قال عدلى حسين محافظ القليوبية السابق، إن صلاحيات المحافظين ضئيلة جدا وينبغى زيادتها خاصة الصلاحيات المالية فلا يقبل أن تختص وزارة المالية بكل شىء، وتابع: "عملت أيضا محافظ المنوفية وأنصح الجميع خلى بالك من المنوفى.. اوعى تتخانق معاه ليجى رئيس".

وأضاف محافظ القليوبية السابق خلال مؤتمر بعنوان دور الإدارة المحلية فى التنمية المستدامة المنعقد حاليا بأحد الفنادق الشهيرة بالدقى، أنه الاسم الصحيح لوزارة التنمية المحلية هو الإدارة المحلية، لافتا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أرسله الوزير عادل لبيب إلى مجلس الوزراء، لمناقشته وأرى ضرورة إصداره من البرلمان حتى يوافق عليه نواب الأمة.