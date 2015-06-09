محلب يشهد مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز ترفيهى سياحى بـ6 أكتوبر

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق المركز السياحى الترفيهى بمدينة 6 أكتوبر بين وزارة الإسكان واتحاد الشركات العربية بتكلفة 35 مليار جنيه، وتستغرق مدة تنفيذه 10 سنوات بالقرب من منطقة الأهرامات والمتحف المصرى.

وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع عدد آخر من المشروعات التى تم الاتفاق عليها بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من بين 6 مشروعات، لافتًا إلى أن الموقع الذى سيتم إنشاؤه وهو المركز الترفيهى السياحى سيشهد إحياءً للأوبرا القديمة.

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